Eiffage : Polska Budownictwo livre la première tranche de l’opération mixte Mennica à Varsovie

Le complexe Mennica réuni un immeuble d'habitation modernes et un ensemble de bureaux et de commerces situé dans la Tour d'Héritage. L'opération est actuellement en construction dans le cœur de Mirów, une partie animée du quartier Wola de Varsovie.

Le nouvel immeuble de logements, réalisé par Eiffage Polska Budownictwo, représente la première tranche livrée du projet Mennica. Le bâtiment de 29,668 m² est agencé en deux hautes tours en R+8 et R+15 avec une entrée principale au coin des rues Grzybowska et Zelazna.

La façade, à l'architecture simple et géométrique, est conçue par Brzozowski/Grabowiecki Architekci avec des matériaux haut-de-gamme et durables.

L'immeuble est constitué 189 appartements de 26 m² à 300 m², dont 7 appartements de luxe au dernier étage. La plupart sont munis d'une terrasse, d'une loggia, d'un balcon ou d'un jardin. Les résidents bénéficieront également d'un jardin intérieur.

Enfin, des places de parking souterraines et des caves seront disponibles sur deux niveaux de sous-sol.

Ce bâtiment résidentiel ne proposera pas que des logements. En effet, le rez-de-chaussée mettra à disposition une gamme d'équipements de loisirs : un terrain de squash, une salle de sport, des vestiaires, un sauna, un jacuzzi, une terrasse commune, une salle de massage et un salon de beauté.

Un « Club Room » sera proposé aux résidents pour organiser des réceptions ou improviser une salle de jeux pour des enfants.