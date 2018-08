Eiffage : Pradeau Morin réalise un palace dans les bâtiments du Grand Contrôle et du Petit Contrôle du château de Versailles

Le palace sera constitué de 19 chambres, un spa/piscine et d'un restaurant sous l'enseigne Ducasse sur une superficie totale de 2 800 m².

Pradeau Morin réalise actuellement des travaux de sauvegarde et de restauration du château de Versailles ainsi que des opérations d'aménagement nécessaires au fonctionnement du programme hôtelier.

La maîtrise d'ouvrage de ce projet exceptionnel a été confié au décorateur Christophe Tollemer, l'architecte Pierre Bortolussi, et l'agence d'architecture CALQ.

Les travaux ont débuté dans l'enceinte du Château de Versailles en avril dernier avec une phase de terrassement, puis de géothermie. La grue a été montée : le gros œuvre peut démarrer.

Le montant total du marché s'élève à 25M€ pour un chantier d'une durée de plus 19 mois. Le palace devrait être livré fin septembre 2019.

Ce projet conjugue histoire, rénovation lourde et luxe, un nouveau défi pour Pradeau Morin !