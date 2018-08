Eiffage : Priora AG, filiale suisse d’Eiffage Construction, réalise la résidence Esplanade à Bienne.

Situé au cœur de la ville de Bienne, le projet Esplanade verra la réalisation de :

- 160 logements (vente et location),

- 14 locaux commerciaux,

- un parking souterrain de 220 places.



Le tracé du grand corps de bâtiment correspond à un neuf renversé, qui donne naissance à deux cours intérieures, respectivement fermées sur quatre et trois côtés. Le bâtiment se montre sous son meilleur jour face vers l'Esplanade. C'est dans cette aile du bâtiment, la plus longue au demeurant, que seront abrités les 74 logements destinés à la vente.

La perspective linéaire est marquée par les balustrades en béton préfabriqué de neuf mètres de long, qui composent, avec les baies vitrées à hauteur d'étage, des balcons en forme de losange. Vers le haut, le profil du bâtiment s'achève avec deux étages en attique, dans lesquels alternent appartements en attique et duplex. Les 86 logements locatifs prennent place dans les autres ailes du bâtiment. L'arcade courant tout le long du bâtiment marque aussi de son empreinte le niveau dédié aux activités commerciales et ses 4,2 mètres de haut.

Les travaux de gros œuvre viennent d'être achevés et les premiers occupants emménageront à partir de l'automne 2018.