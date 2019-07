Eiffage : Renouvellement des deux pompes multicellulaires de la station de reprise du Theil de Bretagne

Les équipes d'Eiffage Génie Civil Hydraulique & Réservoirs se sont chargées :

du renouvellement des deux pompes multicellulaires (55 kW) comprenant les équipements hydrauliques et électriques associés aux pompes (ballon anti-bélier, tuyauterie, vannes, clapets, compteurs, armoire électrique etc.),

leur raccordement sur les réseaux existants.

Notre bureau d'études intégré a traité en interne les études hydrauliques (notamment étude anti bélier et pompage), mécaniques (dimensionnement de butée et supportage) et de génie civil. 800 Heures de travail ont été nécessaires entre la préfabrication (inox 316L Azoté) et les travaux pour nos compagnons monteurs et tuyauteur/soudeurs.

La préparation importante des travaux qui a permis de garantir la continuité de service de la station d'approvisionnement en eau potable (deux coupures de 8 heures uniquement).

Ce chantier d'un montant de 232 k€ a débuté en Janvier avec la préfabrication de la tuyauterie et en Mars avec les travaux sur site.

Crédit Photos : Eiffage Branche Infrastructures