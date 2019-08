Eiffage : Résultats en hausse au S1, objectifs 2019 confirmés

28 août (Reuters) - Le groupe de BTP et de concessions Eiffage SA a annoncé mercredi:

* un chiffre d'affaires consolidé de 8,53 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 11,6% à structure réelle

* un résultat opérationnel courant de 836 millions d'euros (+3,7%), donnant une marge de 9,8% (contre 10,5% un an plus tôt)

* une marge opérationnelle en légère baisse à 3,4% dans la construction, essentiellement du fait de la situation du bâtiment en France, et une marge négative de 1% dans les infrastructures (contre -1,3% un an plus tôt)

* un bénéfice net, part du groupe, en hausse de 33,6% à 290 millions d'euros au premier semestre

* une hausse du résultat opérationnel des travaux (+16,2%) ainsi que des concessions (+1,8%)

* que le renouvellement récent du portefeuille de concessions (route RCEA et aéroport de Lille) et le niveau de carnet de commandes des travaux (+3% sur un an) lui permettaient de confirmer ses objectifs 2019

* qu'il vise toujours une croissance de son activité et de ses résultats sur l'ensemble de 2019 (Gilles Guillaume)