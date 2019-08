Eiffage : Résultats semestriels 2019

Vélizy-Villacoublay, le 28 août 2019

17:40

Chiffre d'affaires(1) : 8,5 Mds € (+ 11,6 %)

Résultat opérationnel courant : 836 M € (+ 3,7 %)

Résultat net part du Groupe : 290 M € (+ 33,6 %)

Endettement(2) net : 10,7 Mds€ (stable(3) sur 12 mois)

Carnet de commandes des Travaux : 14,9 Mds € (+ 3 % sur 12 mois)

Communiqué de presse

Résultats du 1er semestre 2019

Dynamique de croissance confirmée et succès majeurs dans les Concessions

Chiffre d'affaires des Travaux en forte croissance (+ 14 %), tant en France (+ 14,3 %) qu'à l'international (+ 13,2 %). Chiffre d'affaires des Concessions en hausse de 1,3 % malgré un léger repli du trafic autoroutier en France.

Augmentation du résultat opérationnel des Travaux (+ 16,2 %) ainsi que des Concessions (+ 1,8 %). Progression de 33,6 % du résultat net part du Groupe.

Renouvellement du portefeuille de Concessions (Route Centre-Europe Atlantique et aéroport de Lille).

Sur la base de ces résultats semestriels et d'un carnet de commandes solide (+ 3 % sur un an à près de 15 Mds €), Eiffage confirme les perspectives de croissance de son activité et de ses résultats sur l'ensemble de l'exercice 2019.

Le conseil d'administration d'Eiffage s'est réuni le 28 août 2019 pour arrêter les comptes du premier semestre 2019(4).

Activité

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à plus de 8,5 milliards d'euros sur le premier semestre, en hausse de 11,6 % à structure réelle et de 9,1 % à périmètre et change constants (pcc).

L'activité des Travaux est en hausse de 14,0 % à plus de 7,1 milliards d'euros (+ 10,8 % pcc). Le chiffre d'affaires atteint 4,9 milliards d'euros en France (+ 14,3 % à structure réelle et + 12,5 % pcc) et près de 2,2 milliards d'euros à l'international qui progresse de 13,2 %, dont 5,8 % - soit 113 millions d'euros - dus aux acquisitions de 2018 réalisées en Suisse (Eiffage Suisse) et aux Pays-Bas (Kropman).

L'Europe, cible privilégiée du développement à l'international, représente désormais 26 % du chiffre d'affaires des Travaux.