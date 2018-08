Vélizy-Villacoublay, le 27 août 2018

Communiqué de presse

Eiffage Route et Phoenix Services ont signé, au travers de leur filiale commune SGA, le renouvellement du contrat de prestations avec ArcelorMittal Dunkerque

Eiffage, au travers d'Eiffage Route, et Phoenix Services viennent de se voir attribuer par ArcelorMittal, via leur filiale commune SGA (détenue à 50/50), le contrat d'évacuation et de traitement des coproduits de l'aciérie de Dunkerque, de récupération des matières métalliques et de valorisation des laitiers*.

Ce contrat, d'un montant prévisionnel de 155 millions d'euros, réparti sur dix ans, prendra effet au 1er décembre 2018.

Les prestations consistent en l'évacuation sous forme liquide (1 600°C) d'environ 1 million de tonnes de laitiers par an, de leur déferrisation à l'aide d'un process déjà utilisé lors d'un précédent contrat signé en 2004 et de leur valorisation sous forme de remblais, de matériaux pour l'agriculture et de liant hydraulique commercialisé par Eiffage sous la marque Sidmix.

Pas moins de 75 personnes seront mobilisées 7 jours/7 et 24 heures/24 afin de garantir la bonne évacuation des laitiers.

*Matière minérale issue de la conversion de la fonte en acier

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 65 000 collaborateurs et a réalisé, en 2017, un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros dont près de 21 % à l'international.

À propos d'Eiffage Route

Eiffage Route contribue à l'amélioration du réseau français, des voies communales aux tracés autoroutiers, qu'il s'agisse de conception, de construction ou d'entretien. Expert en aménagement urbain, Eiffage Route participe également à la réalisation de projets portuaires, aéroportuaires, industriels et commerciaux.

A Propos de Phoenix services

Phoenix Services est dédié à aider les producteurs de métaux à minimiser l'impact de leurs processus de production sur l'environnement. Phoenix services offre des moyens de réduire, de réutiliser, de recycler ou de commercialiser tous les coproduits générés par les procédés de fabrication et ce à l'échelle mondiale.

Contact Presse Eiffage

Frédérique Alary

Tél. : +33 1 71 59 22 28frederique.alary@eiffage.com