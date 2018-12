Eiffage : Route primée lors de la 3ème édition de l’Adaptathon

L'équipe au sein de laquelle évoluait Eiffage Route Sud-Ouest, représentée par Mathieu Girardin-Faure, QSE, s'est vue décerner le 1er prix sur le thème : Comment mieux intégrer le handicap invisible dans les plans de sensibilisation des entreprises ? avec un projet baptisé « Le ¼ heures du handicap ». Un premier prix qui permet à l'équipe d'être accompagnée par l'incubateur Catalis pendant un an afin de mener le projet à son terme.

Ce projet propose un kit clés en main, permettant aux entreprises d'instaurer et de ritualiser un temps de 15 minutes chaque mois pour sensibiliser à un type de handicap. Il est animé de façon autonome par un collaborateur volontaire, grâce à des contenus téléchargeables. Il est accompagné d'un « Handi'Book », contenant protocoles et FAQ, diffusé pour convaincre et engager les directions d'entreprise et sera proposé à Eiffage en vue d'une intégration à la politique du Groupe en matière de sensibilisation au handicap.

L'Adaptathon est un marathon créatif et ouvert organisé depuis trois ans par Ambition Toulouse Métropole. Il propose aux participants - secteur public, secteur privé, monde de la recherche et de l'éducation, entrepreneurs, experts… - de concourir en équipe afin de faire émerger des innovations technologiques, organisationnelles ou sociales visant à mieux adapter l'entreprise aux personnes en situation de handicap. Il est parrainé par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, et par Philippe Pozzo di Borgo, l'homme d'affaires dont l'histoire a inspiré le film Intouchables.