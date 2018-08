Eiffage : Soutenu par Eiffage, le centre Athénas de protection des lynx s'offre de solides fondations pour son extension

Dimanche 19 août avait lieu la fête annuelle du centre Athénas, seul centre français habilité à capturer et relâcher des lynx. Ce centre situé depuis 31 ans dans le petit village de l'Étoile, non loin de Lons-le-Saunier dans le Jura, reçoit des animaux blessés venus des communes, départements ou régions voisins. Chaque année, ce sont plus de 2 500 animaux de plus de 150 espèces différentes, dont le fameux Lynx boréal, qui sont accueillis avec une pointe en période estivale.

Confronté à des arrivées de plus en plus nombreuses, le centre avait pour projet de s'agrandir mais également de moderniser ses installations. En 2016, la décision a donc été prise de faire appel au mécénat pour financer ce projet prévu de longue date. Eiffage a répondu présent par le biais d'un mécénat de compétences en mobilisant sa filiale de terrassement Forézienne d'Entreprises située à Saint-Étienne.

Les travaux de terrassement ont consisté à créer un chemin d'accès et une plateforme destinée à accueillir un bâtiment en bois semi-ouvert pour les animaux recueillis. À terme, il permettra d'abriter beaucoup plus d'individus qu'actuellement avec des installations répondant à une nécessaire modernisation des infrastructures qui, pour la plupart, ont plus de 30 ans.

Aujourd'hui, les terrassements sont terminés et le bâtiment est en cours de construction. Une nouvelle convention signée entre Eiffage et Athénas pour l'année 2018-2019 permettra de financer une partie des aménagements intérieurs. Cette convention s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'Eiffage au titre de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB).

L'inauguration de l'extension est prévue pour fin 2018. Eiffage est le deuxième mécène de ce projet, à hauteur de 22 %.

Pour en savoir plus, contactez Clément Bourge, DDDIT - clement.bourge@eiffage.com