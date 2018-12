Eiffage : Temps de rencontre avec les clients autour de la nouvelle stratégie d'Eiffage Énergie Systèmes

Afin de présenter la richesse de ses offres, la nouvelle organisation opérationnelle transverse portée par des axes marchés centrés sur les attentes de ses clients et les nouvelles marques qui l'accompagnent, Eiffage Énergie Systèmes a convié ses clients à une journée de rencontres et de découvertes au Carreau du Temple. L'événement était sous le signe de l'échange autour des innovations et des offres de chaque marché. Une quarantaine d'axes et près de 400 références étaient représentés sur des pavillons dédiés à chacune des marques expertise marché : Clemessy pour l'industrie, Dorsalys pour les infrastructures et réseaux, Expercité pour les villes et collectivités, Terceo pour les bâtiments tertiaires.

La journée a également été marquée par la prise de parole de Benoît de Ruffray qui a présenté les objectifs de cette nouvelle organisation.

Outre l'illustration des offres par des grandes références de chantiers, les invités pouvaient découvrir 6 solutions innovantes développées par les équipes d'Eiffage Énergie Systèmes :

- l'outil de simulation 3D de consignation et de déconsignation de Diesel d'Ultime Secours ;

- une expérience d'opérateur augmenté favorisant la dématérialisation, la télé-expertise, l'assistance physique à travers un gant bionique ;

- la solution d'hypervision pour optimiser les services de la ville ;

- le poste de contrôle déporté permettant le suivi des « tests de montée en vitesse sur la ligne à grande vitesse »

- les capteurs « Climate buddy » qui mesurent les paramètres de confort des bâtiments : température, humidité, intensité lumineuse, mouvement, concentration de CO2…

Un pavillon était également consacré à Clévia, marque expertise savoir-faire de la Branche dédiée au génie climatique et énergétique. La marque a présenté aux clients son système de volet coupe-feu hydrocarbure majoré (HCM) mis au point et testé en laboratoire par les experts en ventilation souterraine d'Eiffage Énergie Systèmes.

Crédits photo : © Thibaut Voisin