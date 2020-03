Eiffage, UCPA, Dalkia and Banque des Territoires win the concession for the future Boredaux-Mérignac aquatic stadium

09 Mar 2020 08:30 CET

Company Name EIFFAGE ISN FR0000130452 Market Euronext Symbol FGR

See attachment(s) / Voir document(s) joint(s) / Zie bijlage / Ver documento(s) em anexo 16165_916433_2020_03_09_Eiffage__Press_release__MerignacAquaticStadium_090320.pdf