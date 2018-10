Eiffage : Un EHPAD transformé en hôtel cinq étoiles DoubleTree by Hilton à Carcassonne

Situé à 100 mètres de la cité médiévale de Carcassonne, ce nouvel hôtel de luxe comprend 88 chambres, un spa, avec sauna et hammam, ainsi qu'un espace de réunion d'environ 100 m².

Réparti sur 4 étages, l'hôtel a une capacité d'accueil de 180 personnes sur une surface totale de 4 657m².

Les travaux de réhabilitation de l'EHPAD en hôtel cinq étoiles, conçu par le cabinet Art Tech, ont duré six mois.

Quelques semaines plus tôt, Eiffage Construction a également livré au groupe Soleil Vacances un hôtel 4 étoiles nommé Les Chevaliers proche du palais des congrès de Carcassonne.

Egalement imaginé par le cabinet Art Tech, l'hôtel en R+3 dispose d'une capacité d'accueil de 200 personnes avec 90 chambres et un restaurant.