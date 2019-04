Eiffage : Un franc succès pour le marathon Eiffage Dakar 2019 !

​Dakar s'inscrit une nouvelle fois parmi les courses internationales de renom avec le Marathon Eiffage de Dakar. Avec pas moins de 65 nations représentées, près de 11 000 coureurs se sont élancés le long de la corniche dakaroise sur trois distances : 10 km, semi-marathon (21,097 km) et marathon (42,195 km). Un parcours tracé sur mesure pour découvrir les monuments incontournables de la ville de Dakar tels que la Mosquée de la Divinité ou bien encore le Monument de la Renaissance.

Les coureurs, accompagnateurs et visiteurs se sont retrouvés sur le village de l'événement pour deux jours de festivités destinées à tous et reliées à la culture du pays : kids stadium, concert, etc.

Le Marathon Eiffage Dakar 2019 apporte sa contribution aux Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu à Dakar en 2022, une première en Afrique et dans l'histoire de l'Olympisme. Un événement qui engendrera des répercussions positives sur le pays, sur ses infrastructures, son tourisme et sa jeunesse.

Résultats

Côté marathon, l'éthiopien Shano Share Hiribo remporte la course après 2h14 et 15 secondes. Le premier sénégalais, Christian Manga, arrive au bout de 2h31 minutes et 20 secondes.

Chez les participantes féminines, la kenyane Salina Jebet se hisse sur la première marche du podium.

Résultats Eiffage

Marathon

1- Hassane Yousfi, 3h30 et 10 secondes

2- Stéphane Martineau, 3h37 et 26 secondes

3- Pascal Gorin, 3h47 et 32 secondes

Semi-marathon

Catégorie Homme

1- Mafoudji Deme, 1h13 et 46 secondes

2- Leonard Guibert, 1h18 et 25 secondes

3- Charles Vlako, 1h20 et 10 secondes

Catégorie Femme

1- Francesca Angileri, 1h34 et 23 secondes

2- Clothilde Gueniot, 1h49 et 43 secondes

3- Missira Keita, 1h53 et 15 secondes

Course 10 km

Catégorie Homme

1- Abdou-aziz Diop, 32 minutes et 28 secondes

2- Malick Diouf, 34 minutes et 17 secondes

3- Cheikh-tidiane Mbengue, 39 minutes et 47 secondes

Catégorie Femme

1- Sylvaine Bon, 40 minutes et 21 secondes

2- Habibatou Sy, 49 minutes et 28 secondes

3- Victoria Beguelin, 59 minutes et 7 secondes