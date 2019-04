Eiffage : Un guide « Chantiers & biodiversité », made EGF-BTP et de la ligue pour la protection des oiseaux

Destiné aux entreprises et aux acteurs de la ville et des chantiers urbains, ce guide présente des méthodes et des démarches innovantes pour accueillir et/ou préserver la biodiversité à toutes les étapes d'un chantier. En effet les entreprises de construction entendent prendre en compte la biodiversité dans leurs activités en évaluant au mieux leurs impacts et en appliquant strictement la séquence 'éviter-réduire-compenser' (ERC) car leur qualité d'entreprise générale leur permet de disposer de la vision globale d'un chantier, des moyens financiers et de la capacité à s'engager dans la durée pour en prendre en charge ce sujet majeur pour le compte de leurs clients.

En participant à la réalisation du guide « Biodiversité et chantiers », Eiffage a pu faire part de son savoir-faire entre bâtiment/construction et préservation de la biodiversité. Eiffage présentera d'ailleurs quelques bonnes pratiques déployées au sein du Groupe lors de la 21e rencontre du Club U2B de la LPO dédié à ce sujet, ce lundi 8 avril chez EGF-BTP. D'autres entreprises générales et associations témoigneront également de leurs retours d'expériences de chantier lors de cette journée.

N'hésitez pas à vous rapprocher de la Direction développement durable et innovation transverse pour vous procurer des exemplaires du guide « Biodiversité et chantiers ».

Lire le guide « Chantiers & biodiversité »​