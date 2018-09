Eiffage : Un nouveau laboratoire dernière génération pour le CHRU de Nancy

Cette opération fait suite au regroupement des activités de biologie médicale du CHRU et de celles de biopathologie de l'Institut de cancérologie de Lorraine sur le site des hôpitaux de Brabois.

Ce nouveau laboratoire rimera avec efficience technique, technologique et fonctionnelle. Il regroupera en un seul lieu diverses spécialités de la pharmacologie, de la biologie médicale et de la biopathologie. Son concept architectural, imaginé par Art & Build Architectes, repose sur un plan en forme de fleur, avec une répartition de tous les secteurs autour d'un même cœur : le plateau technique automatisé (PTA). La distribution express des échantillons dans les services concernés sera assurée par un robot « coursier ».

L'enveloppe de l'édifice s'inspire de l'organisation cellulaire existant dans le monde du vivant et du principe de la biomimétique. Le dessin de la façade en bardage d'aluminium varie selon les besoins en lumière naturelle, et il s'adapte à la nécessité de créer un espace intime et protecteur. L'escalier principal, élément central de liaison, apparaît comme une incision dans la peau du bâtiment. Entièrement vitré, il procure au PTA un éclairage zénithal contrôlé.

Le gros œuvre vient de faire place aux corps d'états techniques pour une fin de chantier courant 2019.