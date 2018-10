Eiffage : Un nouveau programme Eiffage Immobilier se dote d’une œuvre d’art dans le cadre de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre »

Eiffage Immobilier a livré en juillet dernier la résidence Poseô, d'une superficie de 5 600m², située dans un quartier résidentiel de Carros près de Nice. Elle comporte 97 appartements dont 21 logements locatifs sociaux, du studio au T4, répartis dans 4 bâtiments.

Dans le cadre de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre » signée avec le Ministère de la Culture en 2015, Eiffage Immobilier s'est engagé à faire rentrer l'art au cœur du quotidien de nos clients en dotant ses programmes d'une œuvre d'art (sculpture, peinture, audiovisuel, multimédia, etc.).

Le jour de l'inauguration s'est déroulé en présence de Luc Bouvet, directeur régional Sud-Est d'Eiffage Construction, Charles Scibetta, vice-président de la Métropole Nice Côte d'Azur et Conseiller départemental des Alpes Maritimes, Dominique Estrosi-Sassone, Sénateur des Alpes Maritimes et Présidente de Commissions de la Métropole Nice Côte d'Azur, Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes Maritimes, Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur et Président délégué de la Région Provence Alpes-Côte d'Azur et Loïc Dombrevalle, Député 2e circonscription des Alpes Maritimes, Conseiller Métropole Nice Côte d'Azur et Conseiller municipal de Vence.

Les invités ont découvert la sculpture contemporaine en métal « Fenêtre ouverte sur le jardin » créée par l'artiste plasticienne Pascale Dielman.