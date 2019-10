Eiffage : Une nouvelle opération mixte signée Eiffage Immobilier au cœur de l'île de Nantes

Le projet d'aménagement mené par la SAMOA (Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique) sur l'île de Nantes est ambitieux et unique en Europe. Selon l'aménageur, il s'agit de construire un « territoire moderne », « d'inventions et d'entreprenariat», complément du centre-ville.

Dans ce quartier, très marqué par un urbanisme des années 60, ce nouveau complexe mixte Capella - Nantil est composé de trois bâtiments de forme parallélépipédique : un bâtiment de 45 logements de 2 900 m² avec au RDC un local commercial de 250 m² et deux bâtiments de bureaux totalisant 6 140 m² de plancher. La surface de plancher créée totale est de plus de 9 000 m2.

Le projet se développe autour d'un bâtiment de bureaux réhabilité de 7 600m² acquis par la Foncière INEA.

Ces ouvrages ont été conçus par le cabinet Hérault Arnod Architectures, qui a emporté l'appel d'offres organisé avec le concours de la SAMOA et son architecte urbaniste.

Le traitement architectural des bâtiments neufs (verticaux, de couleur aluminium réfléchissant et largement vitrés) vient en contraste de la modénature de la construction existante horizontale, minérale de couleur anthracite.

Les occupants de ces nouveaux espaces bénéficieront d'une excellente desserte en transports en commun et pour les adeptes du déplacement « vert », la véloroute qui longe la face nord du site leur permet d'accéder directement au site à vélo ou à pied par un accès aménagé.

Les trois bâtiments sont très performants au niveau environnemental, certifiés BREEAM Construction niveau Very Good.

Les travaux, confiés à Eiffage Construction Atlantique Vendée, ont débuté en novembre 2017 pour une livraison en septembre 2019.

Personnalités présentes à l'évènement :

Alain RIGUIDEL, Directeur d'Eiffage Immobilier Grand-Ouest,

Philippe Rosio, Président de la Foncière Inea,

Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée de la Foncière Inea

Isabel Herault, Architecte

Alain Robert, Adjoint ville de Nantes, délégué à l'urbanisme et aux grands projets urbains, adjoint du quartier Ile de Nantes,

Jean-Luc Charles, Directeur général de la SAMOA.