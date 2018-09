Eiffage : Une résidence de logements à énergie positive s’installe à Lunéville en Lorraine

Situé sur une parcelle d'un hectare, ce projet comprend 31 logements dont un collectif de 11 appartements et 20 pavillons, ainsi que des espaces extérieurs adaptés au vivre-ensemble avec, entre autres, la mise à disposition d'espaces verts collectifs.

Cette opération est la première d'Eiffage Construction Nancy en Lorraine à être certifiée Bepos label E+C- (bâtiment à énergie positive) grâce à la prise en compte des économies d'énergie et à l'analyse du cycle de vie des bâtiments.

Un bâtiment à énergie positive est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme pour son fonctionnement. Ce sont des bâtiments passifs très performants dont les différentes parties (vitrages, murs, toiture, fondations) sont mis à profit pour accumuler et restituer de la chaleur ou pour produire de l'électricité.

L'équipe études de prix s'est notamment appuyée sur le service énergétique et la direction du développement durable du siège pour proposer ce projet à forte valeur ajoutée.

Le programme sera livré en juin 2020, après quatorze mois de chantier.