Eiffage : a terminé des travaux à Toulouse

02/10/2019 | 16:09

Eiffage Route annonce ce mercredi avoir achevé, cet été, la restauration des quais historiques de Toulouse.



Ce chantier lui avait été confié en juillet 2017 par Toulouse Métropole. Il était placé sous la maîtrise d'oeuvre du groupement Egis, BAU.B, Joan Busquets, Marc Aurel et Michel Desvigne paysagiste.



'Les travaux du lot 1, d'un montant de plus de 3 ME, comprenaient la reprise des sols sur la promenade Henri-Martin en 3 revêtements (Calade en Galets de Garonne, béton bouchardé et dalles en grès des Pyrénées), la reprise des nez de quai en grès, la restauration des pelouses et la pose de mobilier

l'aménagement d'une rampe de mise à l'eau à l'embouchure de la Garonnette pour faciliter l'intervention des secours', explique Eiffage.



