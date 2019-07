Eiffage : a terminé les travaux d'une usine Volswagen

08/07/2019 | 15:05

Eiffage annonce avoir terminé la construction de l'usine de soudure de Volswagen à Antoninek près de Poznań en Pologne après seulement 9 mois de travaux.



Les travaux ont porté sur une salle principale et d'un bâtiment d'agrément limitrophe d'une surface totale de 48 600 m2. Ils ont été étendus à des travaux de finition et d'aménagement de ces bâtiments ainsi que la construction d'une station de pompage.



' L'un de ces défis logistiques a été le processus de revêtement de sol ', a déclaré Piotr Saulewicz, directeur de la région du Nord, membre du conseil d'administration d'Eiffage Polska Budownictwo.



Actuellement, les équipes d'Eiffage Budownictwo construisent la nouvelle usine de moteurs Mercedes-Benz à Jawor près de Legnica.



