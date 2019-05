Eiffage : accord pour un projet hydroélectrique malgache

29/05/2019 | 11:50

Eiffage indique que le Consortium de la Nouvelle Energie Hydroélectrique de l'Onive (NEHO), formé avec Eranove et Themis, a signé un accord-cadre portant sur le projet de la centrale hydroélectrique de Sahofika à Madagascar.



NEHO a été retenu dans le cadre d'un appel d'offres pour l'étude, le financement, la construction, l'exploitation et l'entretien de cette future centrale qui produira plus de 1.500 gigawattheures par an avec une puissance installée d'environ 200 mégawatts (MW).



Cet accord cadre fixe les termes des dernières étapes pour parvenir à la signature du contrat de concession et du contrat d'achat d'électricité avec la société nationale d'électricité JIRAMA d'ici la fin août.



