Vélizy-Villacoublay, le 19 septembre 2019 17:40

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eiffage acquiert 9 micro-centrales hydroélectriques en France

Eiffage, au travers d'Eiffage Concessions, vient d'acquérir, auprès d'un propriétaire indépendant, 9 micro-centrales hydroélectriques dans le sud-ouest de la France : six sur la rivière l'Agout dans le Tarn, une sur l'Adour dans le Gers, une sur la Vienne en Charente et une sur la Vézère en Dordogne.

Suite à cette acquisition, Eiffage Concessions engagera la mise en conformité, la rénovation et l'augmentation de la puissance de ces centrales afin de porter la puissance active d'achat

6 MW. L'opération comprend également la construction d'une nouvelle centrale en Dordogne, ainsi que l'exploitation et la maintenance des dix centrales.

Eiffage Énergie Systèmes (mandataire) portera le marché de travaux, en cotraitance avec Eiffage Génie Civil, et assurera l'exploitation et la maintenance. Les principaux travaux s'étaleront sur 3 ans pour un montant avoisinant les 25 millions d'euros.

Ce projet permet à Eiffage de renforcer son positionnement sur le secteur des énergies renouvelables et s'inscrit pleinement dans sa stratégie de diversification de son portefeuille de concessions sur les territoires dans lesquels il est durablement implanté.

