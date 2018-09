Eiffage : acquiert le groupe Meccoli afin de se renforcer dans le domaine ferroviaire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé lundi avoir signé un protocole d'achat sous conditions du groupe Meccoli, spécialisé dans la pose, la maintenance et le renouvellement de voies ferrées et de caténaires en France.

Dans le communiqué annonçant l'acquisition, Eiffage n'a précisé ni les conditions ni le montant de l'opération, mais a relevé que le groupe Meccoli employait près de 500 personnes et réalisait un chiffre d'affaires annuel de près de 100 millions d'euros.

La transaction est soumise aux approbations légales et réglementaires usuelles et devrait être finalisée début 2019, a ajouté Eiffage.

