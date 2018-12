Eiffage : acquisition d'un terrain à Dinard

13/12/2018 | 17:47

Le groupe Eiffage annonce ce jeudi qu'Eiffage Immobilier a fait l'acquisition d'un terrain sur la place Newquay à Dinard (Bretagne), qui lui permettra de créer un ensemble résidentiel de 43.000 mètres carrés.



Il sera réalisé en trois phases. La première comprendra une résidence services senior de 117 appartements, une résidence de 65 logements collectifs et 117 places de stationnement privés en sous-sol ainsi que 31 parkings aériens.



'La seconde phase verra la construction de 255 logements collectifs et la création de 322 stationnements privés en sous-sol et 69 places parkings aériens. Enfin, la troisième phase sera davantage consacrée aux commerces avec la création de 3500 m² de surfaces commerciales', indique Eiffage.



Le démarrage des travaux est prévu en mars prochain pour une livraison fin 2020.





