Eiffage : acquisition de 9 micro-centrales hydroélectriques

19/09/2019 | 17:53

Eiffage annonce ce soir qu'il vient d'acquérir, au travers d'Eiffage Concessions et auprès d'un propriétaire indépendant, 9 micro-centrales hydroélectriques dans le sud-ouest de la France.



'Suite à cette acquisition, Eiffage Concessions engagera la mise en conformité, la rénovation et l'augmentation de la puissance de ces centrales afin de porter la puissance active d'achat à 6 MW. L'opération comprend également la construction d'une nouvelle centrale en Dordogne, ainsi que l'exploitation et la maintenance des dix centrales', précise le groupe.



Les principaux travaux s'étaleront sur 3 ans pour un montant avoisinant les 25 millions d'euros.



