Eiffage : acquisition de B3 EcoDesign

17/07/2019 | 12:20

Le groupe Eiffage annonce ce jour que sa filiale Construction a fait l'acquisition de l'entreprise B3 EcoDesign, spécialisée dans la transformation de containers en lieux d'habitation.



“Cette technique d'upcycling, s'inscrivant dans une logique d'économie circulaire, redonne de la valeur à des containers hors d'usage et prolonge leur durée de vie. Le rachat par Eiffage Construction de cette structure contribue pleinement à la politique du groupe Eiffage visant à réduire l'impact carbone de son activité et des produits qu'il délivre”, explique Eiffage.



Le montant de l'opération n'a pas été précisé.





