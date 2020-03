Eiffage : activité et résultats attendus en baisse en 2020

24/03/2020 | 08:24

Eiffage prévient que son activité et ses résultats pour 2020, 'initialement prévus en progression, seront inévitablement en baisse', du fait de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 qui vient bouleverser son activité en travaux et en concessions.



'L'ampleur dépendra de la durée des mesures de confinement en place dans les pays d'intervention du groupe, de leur évolution ainsi que des restrictions éventuelles qui s'en suivront, en fonction de l'état sanitaire des pays concernés', poursuit-il.



Il revendique une structure financière solide, tant au niveau d'Eiffage SA (et de ses filiales travaux) que de ses entités concessionnaires dont APRR. Différentes mesures ont été prises pour limiter les effets de cette situation sur les résultats et la trésorerie du groupe.



