Eiffage : bien orienté après ses résultats semestriels

29/08/2019 | 12:57

Le titre progresse de près de 2% après l'annonce de résultats supérieurs aux attentes. Oddo estime qu'Eiffage a publié un chiffre d'affaires au 1er semestre supérieur aux attentes, en croissance de 11,6% (contre +8.8% attendu) dont +9,1% lfl. ' L'EBIT est parfaitement en ligne avec les attentes du consensus (836 ME vs 837 MEe). Le résultat net est sensiblement supérieur aux attentes (+18% e) '.



Le bureau d'analyses souligne également que le groupe confirme attendre pour 2019 une progression de son activité et de ses résultats. Suite à cette publication, Oddo confirme sa recommandation à l'Achat avec un objectif de cours de 103 E.



' La dynamique opérationnelle du groupe reste très bonne avec peu de risques identifiés à court terme. Avec un FCF yield ajusté supérieur à 10% (vs Vinci inférieur à 7%), la valorisation est très attractive alors que, la croissance externe ne constitue pas un risque majeur selon nous ' indique Oddo.



