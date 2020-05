Eiffage : chiffre d'affaires en baisse au T1, le carnet de commandes reste solide

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eiffage a publié mardi un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre et a confirmé s'attendre à un recul de ses résultats sur l'ensemble de l'année en dépit de la levée des mesures de confinement.

Le chiffre d'affaires du groupe de BTP et de concessions a atteint 3,75 milliards d'euros au premier trimestre, contre 3,92 milliards d'euros pour la période correspondante de 2019, soit un recul de 4,3% en données publiées et une baisse de 5,3% à périmètre et taux de change constants.

Selon un consensus établi Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 3,78 milliards d'euros.

A la fin mars, le carnet de commandes du groupe s'établissait à 15 milliards d'euros, en repli de 2% sur un an mais en hausse de 5% par rapport au trimestre précédent. Il représente 12 mois d'activité.

"Le carnet de commandes et la visibilité qu'il confère demeurent un atout majeur du groupe, face à l'incertitude de la période actuelle", a souligné Eiffage dans un communiqué.

En dépit de la reprise progressive des chantiers depuis la mi-avril et de la levée des restrictions de circulation, le groupe s'attend à une "forte dégradation de son activité au deuxième trimestre, plus prononcée en France qu'à l'international". Cette dégradation "conduira inévitablement à une baisse d'activité et de résultat sur l'ensemble de l'année", a-t-il précisé.

Dans ce contexte, Eiffage a mis en place le 15 avril 2020 une ligne de crédit supplémentaire de 600 millions d'euros sous la forme d'un crédit-relais de titrisation, sans covenant financier et à échéance de six mois, avec deux extensions possibles de trois mois. Cette nouvelle ligne a vocation à se substituer, en tout ou partie, au programme de titrisation de créances commerciales d'Eiffage de 600 millions d'euros en place depuis 18 ans, face à la baisse ponctuelle du volume de facturation.

Eiffage a également indiqué que le trafic de sa filiale d'autoroutes APRR avait baissé de 8,2% au premier trimestre. Sur la même période, le chiffre d'affaires consolidé d'APRR, hors construction, a reculé de 5,8%, à 567 millions d'euros.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

