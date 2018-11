Eiffage : concession d'aménagement à Claye-Souilly

06/11/2018 | 08:46

Eiffage Aménagement fait part de la signature, le 21 septembre, du contrat de concession d'aménagement de l'éco-quartier du Bois des Granges, au Sud de la ville de Claye-Souilly, dans le Département de Seine et Marne.



Ce contrat porte sur la réalisation de 43.500 m² de surface de plancher représentant environ 528 logements, dont 50% de logements collectifs, 20% de logements intermédiaires et 30% de lots à bâtir et maisons individuelles.



Eiffage Immobilier sera en charge de la promotion des logements collectifs, dont le premier permis de construire sera déposé en décembre 2018. Le projet, porté par Eiffage Aménagement, sera réalisé en trois grandes phases entre 2019 et 2024.



