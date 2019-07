Eiffage : concessionnaire de l'Aéroport de Lille-Lesquin

15/07/2019 | 08:13

Eiffage indique que la société constituée avec Aéroport Marseille Provence, dont le groupe de BTP est l'actionnaire majoritaire, vient d'être désignée concessionnaire de l'Aéroport de Lille-Lesquin par le SMALIM.



La société concessionnaire aura à sa charge l'ensemble des missions d'investissement, d'entretien-maintenance et d'exploitation de l'aéroport pour une durée de 20 ans, à compter du 1er janvier 2020. Elle reprendra à cette date le personnel de l'exploitant actuel.



Le projet comprend des travaux de rénovation et d'extension du terminal existant. La qualité de service sera également améliorée grâce à un vaste programme de déploiement d'outils digitaux et les enjeux environnementaux seront pris en compte.



