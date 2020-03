Eiffage : concessionnaire de la future autoroute A79

24/03/2020 | 18:28

Eiffage est désigné concessionnaire de la future autoroute A79 dans l'Allier (Route Centre-Europe Atlantique).



Le contrat de concession d'une durée de 48 ans porte sur le financement, la conception, l'aménagement, l'élargissement, la mise au standard autoroutier ainsi que l'exploitation, l'entretien et la maintenance.



Il porte sur un tronçon de 89 kilomètres de l'actuelle RN 79 entre Sazeret (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire) qui deviendra l'A79.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.