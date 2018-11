Eiffage : confirme ses objectifs après une croissance de 10,7% de l'activité sur 9 mois

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage (FGR.FR) a confirmé mardi ses objectifs annuels, après l'annonce d'une progression de 13,2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 4,3 milliards d'euros.

Le troisième groupe de construction français a réaffirmé sa perspective d'une "nouvelle progression de l'activité et des résultats" de ses pôles Travaux et Concessions, hors ajustement des impôts différés non courants.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires d'Eiffage a atteint 11,95 milliards d'euros, contre 10,79 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 10,7%. Hors effets de change et de périmètre, il a progressé de 7,1%.

Par activité, le chiffre d'affaires généré par les Travaux (branches Construction, Infrastructures et Énergie Systèmes) s'est établi à plus de 9,7 milliards d'euros, en hausse de 11,8% en données publiées et de 7,2% à données comparables.

Dans les concessions autoroutières, il a pratiquement atteint 2,22 milliards d'euros, en hausse de 6,4% en données publiées et en croissance organique de 6,8%.

Eiffage a également fait état d'un carnet de commandes de 13,9 milliards d'euros dans les Travaux au 30 septembre, en hausse de 16% sur un an.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

