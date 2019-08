Eiffage : confirme ses perspectives 2019 après de solides résultats semestriels

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP Eiffage a confirmé mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2019 après avoir enregistré une hausse de ses résultats au premier semestre.

Sur la base de ses résultats semestriels et d'un carnet de commandes des activités de travaux en croissance de 3% sur un an, Eiffage a confirmé anticiper une nouvelle progression de son activité et de ses résultats annuels.

A 14,9 milliards d'euros, le carnet de commandes à la fin du mois de juin assure 12,3 mois d'activité aux branches Travaux, contre 13,4 mois au 30 juin 2018.

Au premier semestre, le résultat net d'Eiffage s'est établi à 290 millions d'euros contre 217 millions d'euros pour la période correspondante de 2018, soit une progression de 33,6%.

Le résultat opérationnel courant (ROC) a pour sa part atteint 836 millions d'euros, en amélioration de 3,7%, soit un taux de marge à 9,8% du chiffre d'affaires contre 10,5% un an plus tôt.

Les activités dans les travaux ont notamment profité du dynamisme du pôle Infrastructures, en hausse de 21,1%. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe est ressorti à 8,5 milliards d'euros sur le premier semestre, en hausse de 11,6% à structure réelle et de 9,1% à périmètre et change constants.

Le consensus Factset tablait sur un résultat net semestriel de 261 millions d'euros, sur un ROC de 837 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 8,32 milliards d'euros.

Les ventes ont affiché une croissance comparable de 10,8% dans la branche Travaux, qui compte pour 83% du chiffre d'affaires total du groupe. Elle a atteint 1,3% dans les concessions, activité pour laquelle Eiffage mène actuellement une stratégie de diversification.

Le groupe a ainsi annoncé le mois dernier avoir remporté la concession de l'aéroport de Lille-Lesquin via la société qu'il a constituée avec Aéroport Marseille Provence et dont il est actionnaire majoritaire. Aucun élément financier relatif à cette concession, devant débuter en janvier 2020 pour une période de 20 ans, n'a été communiqué.

Par ailleurs, le 13 juin 2019, le ministère de la Transition écologique et solidaire a désigné le groupement composé des sociétés Eiffage (mandataire) et APRR comme "concessionnaire pressenti unique" pour la concession de la Route Centre-Europe Atlantique (durée de 48 ans).

Sur douze mois au 30 juin, l'endettement net d'Eiffage est resté stable, à 10,7 milliards d'euros.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed : ECH

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EIFFAGE:

https://www.eiffage.com/finance/resultats

