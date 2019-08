Eiffage : confirme ses perspectives pour l'année 2019

28/08/2019 | 18:01

Publié ce mercredi soir, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Eiffage s'établit à plus de 8,5 milliards d'euros sur le premier semestre.



Il est ainsi en croissance de 11,6% à structure réelle et de 9,1% à périmètre et change constants.



Le résultat opérationnel courant ressort pour sa part à 836 millions d'euros, en progression de 3,7% (+16,2% dans les Travaux pour un chiffre d'affaires en croissance de 14%). Le résultat net part du groupe s'inscrit à 290 millions d'euros, contre 217 millions d'euros en juin 2018, ce qui correspond à une croissance de 33,6%.



“En Travaux, le carnet de commandes s'élève à 14,9 milliards d'euros, en hausse de 3 % sur un an (- 2 % sur 3 mois). Il assure 12,3 mois d'activité aux branches Travaux. Le Groupe confirme donc les perspectives de croissance de son activité et de progression de ses résultats sur l'ensemble de l'année 2019”, indique Eiffage s'agissant de ses perspectives.





