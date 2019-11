Eiffage : confirme ses perspectives pour l'exercice 2019

06/11/2019 | 17:56

Le groupe Eiffage annonce ce mercredi un chiffre d'affaires, au 30 septembre, de 13,2 milliards d'euros, en hausse de +10,6% par rapport aux 9 premiers mois de 2018.



Les revenus à périmètre et change constants sont en hausse de +8,6%.



Par ailleurs, sur le seul troisième trimestre, Eiffage revendique un chiffre d'affaires de 4,683 milliards d'euros. Soit une hausse de +8,9%.



'Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 14,5 milliards d'euros au 30 septembre 2019, en hausse de 4 % sur un an (- 3 % sur 3 mois) et représente 11,7 mois d'activité. Eiffage confirme les perspectives de croissance de son activité et de ses résultats pour l'ensemble de l'exercice 2019', explique le groupe.



