Eiffage : contrat de 141 ME pour l'hôpital Paris-Saclay

07/05/2020 | 10:27

Eiffage Construction a signé un contrat pour la conception, la réalisation et l'entretien-maintenance de l'hôpital Paris-Saclay pour le compte du Groupe Hospitalier NordEssonne. Ce contrat porte sur un montant de 141 millions d'euros.



Regroupant les activités de médecine, de chirurgie et d'obstétrique des hôpitaux de Juvisy, Orsay et Longjumeau, ce nouvel équipement aura une surface totale d'environ 45 000 m2 pour une capacité de 416 lits ou places.



Le lancement des travaux est programmé à l'été 2021 pour une livraison prévue fin 2023. L'entretien et la maintenance de l'hôpital seront assurés pendant 5 ans.



