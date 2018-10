Eiffage : contrat pour la ligne 5 Sud avec Vinci

19/10/2018 | 09:49

Vinci indique que le groupement Alise, piloté par Vinci Energies, en partenariat avec Eiffage Énergie Systèmes (50/50), vient de remporter un contrat de 71 millions d'euros dans le cadre de la ligne 15 Sud du Grand Paris express.



Ce contrat prévoit la réalisation de l'ensemble de l'architecture électrique du réseau 20 kV à partir des dix postes de livraison Enedis et de la distribution dans les tunnels, gares et ouvrages de la ligne jusqu'aux 250 tableaux électriques basse tension.



'La nouvelle ligne de métro 15 Sud, d'une longueur de 33 kilomètres, connectera 22 communes dans 4 départements, à travers 18 nouvelles stations, entre Pont de Sèvres et Noisy Champs', rappelle le groupe de construction.



