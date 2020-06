Eiffage : contrat pour le parc éolien Hollandse Kust Noord

09/06/2020 | 19:06

Eiffage Métal, au travers de Iemants (filiale de son entité belge Smulders), vient de remporter en groupement avec Engie Fabricom le marché pour la conception, la construction et l'installation d'une sous-station de transformation pour le parc éolien Hollandse Kust Noord de 700 MW. Ce parc est localisé en mer du Nord au large des côtés néerlandaises.



Iemants est en charge de l'ingénierie, de la fourniture des équipements et de la construction des structures en acier de la partie supérieure et de la fondation jacket.



Engie Fabricom est responsable de l'ingénierie, de la fourniture, de l'intégration, de la construction et des essais (onshore et offshore) de tous les systèmes basse tension, moyenne tension, haute tension ainsi que des systèmes auxiliaires pour la fondation jacket et la partie supérieure.



