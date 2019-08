Eiffage : contrat pour le parc éolien de Saint-Nazaire

28/08/2019 | 09:01

Eiffage annonce avoir remporté, en consortium avec DEME, le contrat pour la conception, la fabrication et l'installation des 80 fondations monopieux en acier du parc éolien offshore de Saint-Nazaire, pour un montant global supérieur à 500 millions d'euros.



Ce parc de 480 MW, appartenant à EDF Renouvelables et Enbridge, sera implanté entre 12 et 20 km au large de la péninsule de Guérande. Sa production électrique couvrira l'équivalent de 20% de la consommation de la Loire-Atlantique.



Le volet conception de l'opération a d'ores et déjà débuté pour un lancement de la fabrication en usines au printemps 2020. Les premières installations, sur un fond rocheux, auront lieu au printemps 2021 pour s'achever au début de l'été 2022.



