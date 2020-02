Eiffage : convention de mécénat avec la LPO

11/02/2020 | 08:27

Le groupe de construction et concessions Eiffage fait part de la signature d'une convention de mécénat en faveur de la préservation de la biodiversité, pour une durée de trois ans, avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).



Ce partenariat contribuera au développement de plusieurs initiatives : soutien du Club U2B alliant biodiversité et développement urbain, aide au programme Life Vison pour la sauvegarde du vison d'Europe, et création de Refuges LPO sur les fonciers du groupe.



Dans le cadre de sa relation avec la LPO, entretenue depuis de nombreuses années au niveau local, Eiffage avait notamment contribué en 2018 et 2019 à la réalisation d'un guide qui présente les mesures en faveur de la biodiversité au fil des étapes d'un chantier.



