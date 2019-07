Eiffage : début d'un grand projet d'aménagement à Dijon

08/07/2019 | 08:48

Eiffage Construction indique que la première pierre de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, le plus important projet d'aménagement réalisé en région par le groupe, a été posée ce jeudi 4 juillet.



Le chantier comptera neuf grues et emploiera 600 personnes. Se déployant sur 85.000 m2 au coeur de Dijon avec plus de 250 millions d'euros d'investissements, la Cité ouvrira fin 2021, sur le site entièrement réhabilité de l'ancien hôpital général.



Elle mêlera des bâtiments historiques réhabilités et des constructions contemporaines, avec notamment 90 logements réhabilités, un écoquartier de 540 logements, un hôtel 4 étoiles luxe, un pôle culture et expositions et un pôle formation.



