Eiffage : démarrage d'un chantier à Marseille

19/12/2018 | 12:12

Eiffage Immobilier annonce ce jour le lancement des travaux d'une opération résidentielle à Marseille.



'Eiffage Immobilier livrera (...) un ensemble immobilier neuf, acquis en totalité en VEFA par CDC Habitat en juillet 2018, composé d'une résidence seniors dont l'exploitation sera confiée à Happy Senior, une filiale du Groupe Duval, ainsi que de logements. L'ensemble sera réalisé sur un terrain de 2 hectares dans le domaine de la Panouse, qui accueille notamment le château du même nom édifié en 1871 et un espace boisé et classé de 3.900 m2', explique Eiffage.



La livraison est prévue pour 2020.





