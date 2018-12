Eiffage : démarre la construction de Convergence

05/12/2018 | 08:56

Eiffage Construction annonce le démarrage des travaux du projet Convergence, marché remporté courant juillet pour la réalisation à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) d'une nouvelle implantation du groupe Danone qui regroupera la plupart de ses activités France.



Les travaux ont débuté début décembre pour une livraison début 2020. Situé à quelques mètres de la gare RER A de Rueil-Malmaison, l'ensemble occupe une position stratégique dans le quartier tertiaire Rueil-sur-Seine.



Il accueillera environ 1.600 personnes sur une surface de plus de 25.000 m² répartis sur sept niveaux de superstructure comprenant plateaux de bureaux et terrasses. Deux niveaux de parking en infrastructure offriront 330 places de stationnement aux occupants.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.