12 juillet (Reuters) - Eiffage SA a annoncé vendredi :

* QUE LA SOCIÉTÉ CONSTITUÉE PAR EIFFAGE ET AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE, DONT EIFFAGE EST L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, VENAIT D'ÊTRE DÉSIGNÉE CONCESSIONNAIRE DE L'AÉROPORT DE LILLE- LESQUIN PAR LE SMALIM (SYNDICAT MIXTE DES AÉRODROMES DE LILLE-LESQUIN ET DE MERVILLE) Pour plus de détails, cliquez sur (Service Entreprises)