Eiffage : désigné pour la RCEA dans l'Allier

14/06/2019 | 07:44

Eiffage, comme mandataire et en groupement avec APRR, indique avoir été désigné concessionnaire pressenti unique pour la Route Centre-Europe Atlantique (RCEA) dans l'Allier, par le Ministère de la Transition écologique et solidaire.



Le projet de la RCEA consiste en l'élargissement et la mise aux standards autoroutiers d'un tronçon de la RN 79 situé entre Sazeret (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire). Cette concession s'effectuera sans aucune subvention d'équilibre de la part de l'État.



Par ailleurs, l'offre retenue intègre des dispositions spécifiques pour les véhicules les plus propres et le déploiement d'équipements de recharge électrique des véhicules, en anticipation des nouvelles exigences prévues dans le projet de loi d'orientation des mobilités.



