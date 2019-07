Eiffage : et Aéroport Marseille-Provence viennent d'être désignés concessionnaire de l'aéroport de Lille-Lesquin

Aéroport Marseille-Provence apporte son expertise de concessionnaire et d'opérateur aéroportuaire sachant inscrire les décisions de court terme dans une vision de long terme et concevoir la stratégie aéroportuaire comme un élément structurant du développement du territoire.

Après la désignation récente du groupement Eiffage - APRR comme concessionnaire pressenti unique pour la Route Centre-Europe Atlantique (RCEA) dans l'Allier, ce nouveau succès illustre la pertinence du modèle constructeur concessionnaire d'Eiffage et s'inscrit dans sa stratégie de diversification et d'allongement de la durée de son portefeuille de concessions.

Eiffage et Aéroport Marseille Provence s'engagent à ce que l'aéroport de Lille- Lesquin joue pleinement son rôle de moteur du développement du territoire en lien avec les acteurs économiques et touristiques locaux.

Le projet comprend des travaux de rénovation et d'extension du terminal existant pour améliorer les conditions d'accueil des clients et accompagner le développement de la plateforme. La qualité de service sera également améliorée grâce à un vaste programme de déploiement d'outils digitaux visant à améliorer l'expérience clients.

La société constituée par Eiffage et Aéroport Marseille Provence, dont Eiffage est l'actionnaire majoritaire, vient d'être désignée concessionnaire de l'Aéroport de Lille- Lesquin par le SMALIM (Syndicat mixte des aérodromes de Lille-Lesquin et de Merville).

Ce projet s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement des savoir-faire d'Aéroport Marseille-Provence au service d'autres régions en France ou à l'étranger. Aéroport international d'envergure, Aéroport Marseille-Provence montre ainsi, face à des acteurs historiques et sérieux, toute sa capacité et l'expertise de ses équipes.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 70 400 collaborateurs et a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 16,6 milliards d'euros dont près de 26 % à l'international.

A propos d'Aéroport Marseille-Provence

En 2018, l'Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 9,4 millions de passagers. Il est le 4e aéroport régional français en termes de trafic passagers et 1er aéroport régional français pour le fret express et en Méditerranée occidentale. Grâce à son emplacement privilégié et aux investissements réalisés, l'aéroport accueille 33 compagnies aériennes régulières qui desservent plus de cent destinations en vols directs dans 27 pays (programme annuel). Le site de l'aéroport Marseille Provence regroupe aujourd'hui près de 200 entreprises et 4 500 salariés dont 380 salariés d'AMP.

A propos du SMALIM

Le Syndicat mixte des aérodromes de Lille-Lesquin et de Merville (SMALIM) est une entité juridique de droit public ayant en charge la gestion de ces deux aéroports. Il est constitué à 60 % du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, à 34 % de la Métropole Européenne de Lille et à 6 % de la Communauté de Communes Flandres Lys.

