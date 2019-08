Eiffage : et DEME remportent en groupement le contrat pour les fondations du premier parc éolien offshore en France

Nous sommes ravis de remporter un premier contrat EPCI de fondations en France et de contribuer aux ambitieux objectifs de transition énergétique du pays », a déclaré Jan Vandenbroeck, Directeur général des filiales françaises de DEME. « Le contrat met en évidence notre expertise technique qui nous permet de fournir des solutions innovantes pour le secteur de l'éolien offshore. Les fondations monopieux de Saint- Nazaire seront pour certaines intégralement forées, ce qui représente un pas en avant pour l'industriel de l'éolien en mer, et qui permettra de créer de nouvelles perspectives pour le secteur.»

Ce parc de 480 MW, appartenant à EDF Renouvelables et Enbridge, sera implanté entre 12 et 20 km au large de la péninsule de Guérande, dans l'ouest de la France. La profondeur des installations varie de 12 à 25 mètres.

Le consortium comprenant Eiffage Métal (mandataire) et DEME a remporté le contrat EPCI pour la conception, la fabrication et l'installation des 80 fondations monopieux en acier du parc éolien offshore de Saint-Nazaire en France, pour un montant global supérieur à 500 millions d'euros.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les

métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route,

de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 70 400 collaborateurs et a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 16,6 milliards d'euros, dont près de 26 % à l'international.

À propos d'Eiffage Métal

Eiffage Métal est la marque du Groupe dédiée à la construction métallique clés en main. Spécialisée dans les projets complexes, elle est également un acteur industriel de premier plan, présent dans toute

l'Europe et à l'international.

À propos de DEME

DEME est un leader mondial spécialisé dans le dragage, l'ingénierie maritime et l'assainissement environnemental. La société, qui bénéficie d'un savoir-faire et d'une expérience de plus de 140 ans, a depuis toujours développé une approche pionnière, se plaçant à l'avant-garde de l'innovation et des nouvelles technologies. À travers sa vision, DEME souhaite développer un futur durable en apportant des solutions à des défis d'ordre mondial : l'élévation du niveau de la mer, la croissance démographique, la réduction des émissions de CO2, la pollution des eaux et des sols, ainsi que l'épuisement des ressources naturelles. Si l'activité principale initiale de DEME concerne le dragage, son portefeuille s'est largement diversifié au fil des années, comprenant également le remblayage, des solutions dédiées au secteur de l'énergie offshore, ainsi que des solutions inframarines et environnementales. DEME, qui est basée en Belgique, a développé une forte présence internationale, opérant dans plus de 90 pays dans le monde. La société peut s'appuyer sur ses 5 200 professionnels hautement qualifiés à travers le monde. Avec une flotte moderne et polyvalente de plus de 100 navires, soutenus par une large gamme d'équipements auxiliaires, la société propose des solutions aux projets les plus complexes. DEME a réalisé un chiffre d'affaires de 2,65 milliards d'euros en 2018. www.deme-group.com

