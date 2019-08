Eiffage et le belge DEME gagnent un contrat de plus de 500 millions d'euros en France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé mercredi qu'Eiffage Métal, sa marque dédiée à la construction métallique, avait remporté au sein d'un consortium avec l'industriel belge DEME un contrat d'une valeur de plus de 500 millions d'euros portant sur la conception, la fabrication et l'installation des fondations du parc éolien offshore de Saint-Nazaire.

La part d'Eiffage dans ce consortium s'élevant à 44,5%, le groupe empochera au moins 222,5 millions d'euros grâce à ce contrat, a précisé une porte-parole d'Eiffage à l'agence Agefi-Dow Jones.

Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire, d'une capacité de 480 mégawatts, appartient à EDF Renouvelables et à la société canadienne Enbridge. Il doit être mis en service à partir de 2022.

"Le volet conception de l'opération a d'ores et déjà débuté pour un lancement de la fabrication en usines au printemps 2020", a précisé Eiffage dans un communiqué. "Les premières installations, sur un fond rocheux, auront lieu au printemps 2021 pour s'achever au début de l'été 2022", a poursuivi le groupe.

