Eiffage : fin des travaux du bâtiment Window de 44 000 m2

19/11/2018 | 16:36

Eiffage annonce la fin des travaux de restructuration de l'immeuble Window pour le compte de Groupama à La Défense après deux ans de travaux.



L'immeuble de bureaux Window a été livré à la suite d'un chantier de grande envergure réalisé sur le parvis de La Défense, au-dessus du centre commercial des 4 Temps. L'entreprise RTE y a installé son siège national.



L'opération comprenait la restructuration complète du bâtiment Window sur 7 étages et 150 mètres de long. Sur une surface de 44 000 m2

Le bâtiment répond aux exigences des certifications environnementales Breeam, HQE niveau Excellent et BBC Effinergie.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.